اسكواش - نور الشربيني تحسم لقب تكساس المفتوحة بعد مباراة ماراثونية

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 17:47

كتب : FilGoal

نور الشربيني - تكساس المفتوحة اسكواش

حسمت نور الشربيني ثاني ألقابها على التوالي بعد تحقيق لقب بطولة تكساس المفتوحة للاسكواش.

ويأتي ذلك بعد أيام من تتويجها بلقب بطولة ويندي سيتي التي أقيمت بولاية شيكاغو.

وتغلبت نور على الأمريكية أوليفيا ويفر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أخبار متعلقة:
اسكواش - نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي تكساس المفتوحة اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي اسكواش - نور الشربيني وأمينة عرفي إلى نهائي ويندي سيتي.. وصعود عسل اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي

واستغرقت المباراة الماراثونية 78 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي (13-15، 13-11، 12-14، 11-8، 11-8).

ورفعت نور الشربيني رصيدها إلى 47 لقبا دوليا من خوض 76 مباراة نهائية.

وكانت نور قد توجت بلقب ويندي سيتي بعد الفوز على أمينة عرفي في مباراة ماراثونية.

وتقام عدة بطولات من فئة الذهبية والفضية خلال الشهرين المقبلين.

بينما أول بطولة كبرى ستكون الجونة الدولية خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل.

اسكواش نور الشربيني
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر خبر في الجول - الزمالك يؤكد مشاركته في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة كرة طائرة - "ليست بالمواجهات المباشرة".. كيفية التتويج بلقب سوبر السيدات اسكواش - نور الشربيني تتأهل إلى نصف نهائي تكساس المفتوحة كرة سلة – فوز سيدات الأهلي على الصيد واستمرار الحفاظ على الصدارة
أخر الأخبار
جدو: الأهلي المرشح الأول للفوز ببطولة إفريقيا.. وبيراميدز منافس قوي 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (1)-(1) يوفنتوس.. أوسيمين يهدر الثاني 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.. الزمالك والأهلي يغيبان عن ربع نهائي كأس مصر 39 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
انتصار أول في التاريخ.. سيراميكا كليوباترا يقصي الزمالك من كأس مصر ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523534/اسكواش-نور-الشربيني-تحسم-لقب-تكساس-المفتوحة-بعد-مباراة-ماراثونية