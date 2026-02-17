اسكواش - نور الشربيني تحسم لقب تكساس المفتوحة بعد مباراة ماراثونية
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 17:47
كتب : FilGoal
حسمت نور الشربيني ثاني ألقابها على التوالي بعد تحقيق لقب بطولة تكساس المفتوحة للاسكواش.
ويأتي ذلك بعد أيام من تتويجها بلقب بطولة ويندي سيتي التي أقيمت بولاية شيكاغو.
وتغلبت نور على الأمريكية أوليفيا ويفر بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
واستغرقت المباراة الماراثونية 78 دقيقة.
وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي (13-15، 13-11، 12-14، 11-8، 11-8).
ورفعت نور الشربيني رصيدها إلى 47 لقبا دوليا من خوض 76 مباراة نهائية.
وكانت نور قد توجت بلقب ويندي سيتي بعد الفوز على أمينة عرفي في مباراة ماراثونية.
وتقام عدة بطولات من فئة الذهبية والفضية خلال الشهرين المقبلين.
بينما أول بطولة كبرى ستكون الجونة الدولية خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل.
