سداسي اتحاد جدة يسابق الزمن قبل مواجهة الهلال

يجهز اتحاد جدة 6 من لاعبيه قبل مواجهة الهلال المرتقبة في ظل الشكوك حول جاهزيتهم الطبية.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال في ملعب المملكة أرينا ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي السبت المقبل.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اتحاد جدة دخل في سباق مع الوقت لتعزيز خياراته الفنية قبيل الكلاسيكو.

ويواصل الرباعي صالح الشهري، وموسى ديابي، وفيصل الغامدي، وسعد الموسى برامجهم التأهيلية اليومية في مقر النادي تحت إشراف الجهازين الطبي والفني، حسب التقرير.

وفي السياق ذاته، وضع البرتغالي سيرجيو كونسيساو برنامجًا إعداديًّا خاصًّا لعبد الرحمن العبود لتجهيزه بدنيا قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بإشرافٍ من المعد البدني.

فيما يخضع أحمد الجليدان لبرنامجٍ علاجي تمهيدًا لعودته التدريجية.

ويترقَّب الجهاز الفني جاهزية الأسماء الستة قبل موقعة الكلاسيكو أمام الهلال، التي تُمثل منعطفا مهما في مشوار الفريقين بالدوري السعودي الموسم الجاري.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.

بينما يتصدر الهلال المسابقة برصيد 53 نقطة.

