كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

كأس الكونفدرالية

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وذكر كاف عبر موقعه أن مباريات الذهاب ستقام يوم الأحد 15 مارس المقبل.

فيما تقام مباريات الإياب يوم الاحد 22 مارس.

وذلك قبل انطلاق فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

وأقيمت مراسم القرعة يوم الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.

الزمالك المصري الكونفدرالية
