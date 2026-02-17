رابطة الأندية تحدد موعد قرعة المرحلة الثانية من الدوري

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 16:59

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

حدد مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية موعد إقامة قرعة المرحلة الثانية من الدوري.

وقرر مجلس إدارة رابطة الأندية إقامة قرعة المرحلة الثانية من الدوري في منتصف مارس المقبل عقب انتهاء المرحلة الأولى.

وفوض أحمد دياب رئيس الرابطة نائبه إبراهيم الكفراوي للتفاوض على المسمى الجديد للدوري وسيتم عقد مؤتمر في شهر أبريل المقبل.

وكذلك تم تفويض خالد رفعت في ملف استضافة اجتماع روابط الدوريات الإفرقيية وممثل اتحاد الروابط العالمي الذي ستستضيفه مصر في نهاية شهر مارس.

ولم تنته الجولة 18 من بطولة الدوري من أصل 20.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 16 مباراو، ويأتي الزمالك وصيفا بـ 31 نقطة من 15 مباراة، وبيراميدز ثالثا بنفس الرصيد من النقاط، والأهلي رابعا بـ 30 نقطة من 15 لقاء.

ويصعد أول 7 مراكز إلى المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

الدوري المصري رابطة الأندية
/articles/523530/رابطة-الأندية-تحدد-موعد-قرعة-المرحلة-الثانية-من-الدوري