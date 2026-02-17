يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما

يثق محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي في قدرة فريقه على عبور عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وقال يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "الترجي سيبقى فريقا كبيرا ومرشحًا دائمًا في البطولات، رغم أي ظروف يعيشها حاليًا، لكنه ما زال قادرًا على المنافسة بتاريخه وبطولاته وجماهيره".

ولم يذق الترجي طعم التتويج باللقب القاري منذ 2019 حين حصد اللقب على حساب الوداد المغربي.

وأضاف "أنا على قناعة بأن الأهلي قادر على الحسم وتخطي العقبة التونسية، بفضل قوة الفريق وما يمتلكه من لاعبين على أعلى مستوى، وتحت قيادة جهاز فني لديه القدر الكافي من الكفاءة".

وأردف "يحظى الفريق بدعم إداري لا محدود، وقبل كل ذلك مساندة جمهور عاشق للفانلة الحمراء، يحرك الصخر ويصنع الفارق دائمًا".

وأكمل "تعمل كل المنظومة داخل النادي على الذهاب بعيدًا في هذه البطولة والتتويج بها، ولذلك يتم تلبية كل الطلبات وتوفير الأجواء الصحية كافةً لصناعة هذا النجاح، حتى يكون الأهلي قادرًا على عبور عقبة الترجي في ربع النهائي ومواصلة مشواره نحو منصة التتويج".

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.