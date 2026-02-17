يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 16:42

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - إمام عاشور

يثق محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي في قدرة فريقه على عبور عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وقال يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "الترجي سيبقى فريقا كبيرا ومرشحًا دائمًا في البطولات، رغم أي ظروف يعيشها حاليًا، لكنه ما زال قادرًا على المنافسة بتاريخه وبطولاته وجماهيره".

أخبار متعلقة:
بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة طريق الزمالك والمصري نحو نهائي الكونفدرالية.. وصدام مبكر محتمل قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الترجي.. وبيراميدز ضد الجيش الملكي

ولم يذق الترجي طعم التتويج باللقب القاري منذ 2019 حين حصد اللقب على حساب الوداد المغربي.

وأضاف "أنا على قناعة بأن الأهلي قادر على الحسم وتخطي العقبة التونسية، بفضل قوة الفريق وما يمتلكه من لاعبين على أعلى مستوى، وتحت قيادة جهاز فني لديه القدر الكافي من الكفاءة".

وأردف "يحظى الفريق بدعم إداري لا محدود، وقبل كل ذلك مساندة جمهور عاشق للفانلة الحمراء، يحرك الصخر ويصنع الفارق دائمًا".

وأكمل "تعمل كل المنظومة داخل النادي على الذهاب بعيدًا في هذه البطولة والتتويج بها، ولذلك يتم تلبية كل الطلبات وتوفير الأجواء الصحية كافةً لصناعة هذا النجاح، حتى يكون الأهلي قادرًا على عبور عقبة الترجي في ربع النهائي ومواصلة مشواره نحو منصة التتويج".

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي على النحو التالي:

نهضة بركان المغربي × الهلال السوداني

الترجي التونسي × الأهلي

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي × ستاد مالي

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد يوسف الترجي
نرشح لكم
توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود انتصار أول في التاريخ.. سيراميكا كليوباترا يقصي الزمالك من كأس مصر الأول بقميص الزمالك.. محمد إسماعيل يتعادل للأبيض أمام سيراميكا كأس الكونفدرالية - كاف يؤكد موعد مواجهتي الزمالك والمصري ضد أوتوهو وشباب بلوزداد رابطة الأندية تحدد موعد قرعة المرحلة الثانية من الدوري انتهت كأس مصر - الزمالك (1)-(2) سيراميكا كليوباترا.. نهاية المباراة تشكيل الزمالك – عمر جابر وأحمد حمدي أساسيان ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
أخر الأخبار
توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود 16 دقيقة | الدوري المصري
انتصار أول في التاريخ.. سيراميكا كليوباترا يقصي الزمالك من كأس مصر 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الأهلي في طريق سبورتنج.. الكشف عن قرعة كأس مصر للسيدات 52 دقيقة | كرة طائرة
منافس الأهلي - الترجي يقسو على مستقبل سليمان بثلاثية ويشعل صدارة الدوري التونسي ساعة | الكرة المصرية
الأول بقميص الزمالك.. محمد إسماعيل يتعادل للأبيض أمام سيراميكا ساعة | الدوري المصري
الشباب السعودي يقيل مدربه.. وبن زكري في الانتظار ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - نور الشربيني تحسم لقب تكساس المفتوحة بعد مباراة ماراثونية ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523528/يوسف-لـ-في-الجول-الترجي-منافس-شرس-رغم-أى-ظروف-لكن-الأهلي-قادر-على-الحسم-دائما