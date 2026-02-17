تشكيل الزمالك – عمر جابر وأحمد حمدي أساسيان ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 16:04
كتب : FilGoal
أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي أمام منافسه سيراميكا كليوباترا.
ويواجه الزمالك خصمه سيراميكا كليوباترا بعد قليل في دور الـ 16 من كأس مصر.
وعاد عمر جابر لاعب الزمالك إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى بعد مشاركته كبديل في المباراة الماضية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
وكذلك يتواجد سيف الدين الجزيري كأساسي على حساب ناصر منسي، ويشارك أحمد حمدي مجددا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان.
خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد حمدي – جوان بيزيرا.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
محمود الشناوي ومحمد إبراهيم والسيد أسامة ومحمود بنتايك وأحمد ربيع وعبد الله السعيد وناصر منسي وعدي الدباغ وأيمن أمير عبد العزيز.
