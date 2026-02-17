بسبب أحداث مواجهة الأهلي.. الجيش الملكي يلاقي بيراميدز بدون جماهير

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 15:48

كتب : FilGoal

مباراة الأهلي والجيش الملكي

تسبب شغب جماهير الجيش الملكي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في أن يلعب بيراميدز ضد الفريق المغربي بملعبه بدون جماهير.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن وقوع بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

وكان كاف قد قرر حرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره لمباراتين على ملعبه، عقب أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقرر كاف عقاب الجيش الملكي بمباراة ثالثة بدون جماهير بسبب تقعيل العقوبة السابقة بالمنع من حضور جماهيره لمدة مباراة مع إيقاف التنفيذ إلا في حالة تكرار الشغب وهو ما حدث في مباراة الأهلي.

وجاء بيان الجيش الملكي في ديسمبر الماضي كالتالي:

على إثر القرارات التأديبية الصادرة عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقب أحداث مباراة نادي الجيش الملكي أمام نادي الأهلي المصري بتاريخ 28 نوفمبر 2025، تود إدارة النادي توضيح التطورات التالية:

أولا: حرصا على التزام النادي الكامل بالدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة، واحتراما للإجراءات القانونية ومواعيدها، فقد تم تقديم طعن استئنافي رسمي أمام الهيئات المختصة بالكاف.

ثانيا: علاوة على العقوبات الصادرة في حق النادي، والمتمثلة في:

خوض مباراتين على أرضه دون حضور الجمهور في المنافسات الإفريقية.

غرامة مالية مقدارها مائة ألف (100,000) دولار أمريكي.

فقد قررت لجنة الانضباط أيضا:

سحب وقف التنفيذ الممنوح سابقا للعقوبة الخاصة بخوض مباراة واحدة دون جمهور، والصادرة بقرارها بتاريخ 17 أبريل 2025، وتفعيل تلك العقوبة فورا ابتداء من أول مباراة مقبلة على أرض النادي ضمن منافسات كاف.

وعليه، ووفق الوضع القانوني الحالي، سيخوض نادي الجيش الملكي ثلاث (3) مباريات إجمالا دون حضور الجمهور، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة الاستئناف المقدمة.

وبالفعل خاص الجيش الملكي مباراتين بدون جماهير، الأولى كانت ضد شبيبة القبائل، والثانية كانت أمام يانج أفريكانز، وكلاهما في مرحلة المجموعات.

وستكون الثالثة أمام بيراميدز بعد أن أوقعتهما القرعة وجها لوجه.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

