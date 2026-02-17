قرعة الكونفدرالية - الزمالك يواجه أوتوهو.. والمصري ضد شباب بلوزداد

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية عن وقوع الزمالك في مواجهة أوتوهو الكونغولي في ربع النهائي، بينما يلعب المصري البورسعيدي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وأقيمت مراسم القرعة في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.

مواجهة بطعم الذكريات للكوكي ✨ بعد أن أوقعت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية المصري في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري 🇪🇬🇩🇿 المدير الفني التونسي نبيل الكوكي سيكون عليه مواجهة فريقه السابق، حيث سبق لمدرب المصري الحالي تولي القيادة الفنية لـ شباب بلوزداد في موسم 2022-2023 pic.twitter.com/HWJsGAK7Om — FilGoal (@FilGoal) February 17, 2026

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 15 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 22 من الشهر نفسه.