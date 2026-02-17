مهدى بن عطية يعود لمنصبه كمدير رياضي لمارسيليا مؤقتا

بعد يومين من ترك منصبه كمدير رياضي لأولمبيك مارسيليا.. عاد المغربي مهدي بن عطية إلى المنصب بشكل مؤقت.

وأعلن فرانك ماكورت مالك النادي استمرار مهدي بن عطية في منصبه حتى نهاية الموسم.

وقال ماكورت في بيان نشرته جريدة ليكيب: "طلبت من مهدي بنعطية الاستمرار في تأدية مهامه حتى نهاية الموسم".

وأضاف "إدراكًا لمسؤولياته تجاه النادي، وافق مهدي بنعطية على البقاء حتى شهر يونيو، وسيتولى الإشراف على جميع الأنشطة الرياضية".

وأتم "سيتطور دور بابلو لونجوريا رئيس النادي ليركّز بصورة أكبر على مسؤولياته المؤسسية، من أجل الحفاظ على تمثيل أولمبيك مارسيليا داخل الهيئات الفرنسية، ولا سيما الأوروبية.

ماذا حدث؟

أكد مهدى بن عطية استقالته من منصبه كمدير رياضي لنادي أولمبيك مارسيليا، وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ويأتي رحيله بعد استقالة روبرتو دي زيربي من منصبه كمدرب للفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وغادر دي زيربي مارسيليا بالتراضي في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وكانت شبكة راديو مونت كارلو قد أفادت بأن المغربي قد قدم استقالته في وقت سابق من الأسبوع، لكنه ظل في منصبه بعد أن رفضت إدارة النادي الاستقالة المقدمة.

وأوضح بن عطية أن قراره بمغادرة أولمبيك مارسيليا جاء يوم الاثنين 9 فبراير قبل ساعات من رحيل دي زيربي.

وأضاف: "أغادر وأنا أشعر بأنني قدمت أقصى ما أستطيع على المستوى المهني، لكني أشعر بالأسف لعدم قدرتي على تهدئة الأجواء المحيطة بالفريق، الفريق الذي أعتقد أنه قادر بوضوح على تحقيق الأهداف المطلوبة".

وبذلك، أصبح أولمبيك مارسيليا يبحث الآن عن مدرب جديد ومدير رياضي جديد. ويُعد حبيب باي، المدرب السابق لنادي ستاد رين، المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني الشاغر.

واعتزل بن عطية كرة القدم في ديسمبر 2021 بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاما اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.

يذكر أن بن عطية حمل شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018.

ولعب بن عطية لأندية مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل وفاتح كاراجمرك.