إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة ولكن

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 12:17

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - جيرونا - برشلونة - جول كوندي

اعترف كلاوديو إتشيفيري لاعب جيرونا صاحب واقعة دهس قدم جول كوندي لاعب برشلونة قبل تسجيل هدف التقدم والانتصار.

وحقق جيرونا الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب مونتليفي بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال اللاعب الأرجنتيني للصحفيين: "دهست قدم جول كوندي قبل هدف التقدم، لكن كنت أركض بسرعة وفعلتها دون قصد".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كان الحكم احتسبها خطأ علي لتفهمت الأمر، لكن على أي حال لم يحدث شيء وانتصرنا".

واعترض هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عقب المباراة كثيرا على هذه اللقطة التي أدت لخسارة فريقه وكذلك أكثر من لاعب.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 58 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي اقتنص الصدارة، بينما ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 29 في المركز الـ 12.

الهزيمة كانت هي الرابعة لبرشلونة خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

