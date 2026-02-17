الدوري السعودي - إيقاف حارس الخلود بعد اعتدائه على جامع الكرات

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأرجنتيني خوان كوزاني، حارس مرمى فريق الخلود، نتيجة ارتكابه سلوكًا غير رياضي مع صالح العناز، جامع الكرات، وفق ما ورد في تقرير مراقب المباراة.

حسب جريدة الرياضية السعودية، قررت اللجنة إيقاف حارس المرمى مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها ضمن مسابقات الفريق الأول، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتعرض العناز للدفع من قبل الأرجنتيني خوان كوزاني، حارس مرمى الخلود، أثناء استخلاص الكرة منه محاولًا تسريع اللعب خلال المباراة التي كان فيها فريقه متأخرًا بهدفين نظيفين، قبل أن يتدخل الحكم ويشهر البطاقة الصفراء للحارس الأرجنتيني على سلوكه المشين.

وأثارت الحادثة استياءً كبيرًا، وتم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور سارع نادي الخلود ممثلًا في مالكه الأمريكي بن هاربورج في استنكار تصرف الحارس الأرجنتيني.

إذ كتب في حسابه الرسمي على منصة إكس: نتوقع من لاعبينا أن يتصرفوا دائمًا بأعلى درجات الاحترافية، ونرى أنَّ هذا المعيار لم يتحقق في هذه الواقعة، لذلك سيتم التعامل مع الأمر داخليًّا واتخاذ الإجراءات المناسبة، كما سنوجّه دعوة إلى حامل الكرات لزيارة النادي برفقة عائلته، ليطلع بنفسه على مدى الاحترام والتقدير الذي نكنّه للآخرين، فقيمنا راسخة في الاحترام والروح الرياضية".

وإزاء ذلك، قدَّم الأرجنتيني كوزاني اعتذاره إلى حامل الكرات على ما بدر منه، كما أهداه قميصًا موقعًا باسمه خلال زيارته النادي، الأحد.

وعلَّق نادي الخلود على تلبية الطفل صالح العناز دعوته لزيارة النادي قائلًا: تشرفنا بزيارة غالية على قلوبنا من أخونا صالح العناز، حامل الكرات، في مباراتنا ضد النجمة في مقر النادي.. نورت المكان يا صالح.

النجمة الخلود
