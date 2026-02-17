دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة على أن مكافأة بطل الدوري خلال الموسم المقبل ستكون أكثر من 20 مليون جنيه.

وقال دياب عبر قناة CBC: "إن شاء الله مكافأة بطل الدوري الموسم المقبل ستصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعدل موعد مباراة على سبيل المثال من يوم 15 إلى 14، ومن الأساس هناك مباراة في الدوري يوم 12، ولذلك بالتأكيد لن نؤجل موعد اللقاء، الأمر نفسه ينطبق على الـ 4 فرق المشاركة في البطولات الإفريقية".

وتابع "بدأنا بمنح مكافآت للفرق المشاركة في بطولة الدوري بحصولها على مليون جنيه و5 ملايين للبطل، لماذا مكافأة كأس العاصمة أكثر من الدوري؟ كان علي أن أصل لأعلى مبلغ ممكن من رعاية كأس الرابطة حتى عندما أتفاوض لتجديد مسمى الدوري، أصل لـ 4 أضعاف العقد السابق".

وأوضح "اللعب في أول يوم رمضان؟ اللجنة الطبية في الاتحاد المصري لكرة القدم لم تعترض ولا وزارة الصحة أو الرياضة، لذلك سنلعب بشكل طبيعي، مواعيد المباريات ستكون الساعة التاسعة ونصف".

وواصل "الرد على هجوم حلمي طولان علي؟ أفضل العمل فقط، الرابطة لم تستلم خطة واضحة غير للمنتخب الأول فقط ولم يحدث أي تواصل أو تنسيق إلا قبل بطولة كأس العرب ببضعة أيام من أجل تأجيل مباريات الدوري، ورفضنا التأجيل لأن ذلك كان سيضر المنتخب الأول في كأس أمم إفريقيا وكأس العالم 2026".

وأكمل "الدوري المصري هو رقم 1 والأكثر شعبية في الشرق الأوسط، ومباراة الأهلي والزمالك هي الأقوى".

واستمر "مجالس إدارات الأندية تنتخبني لأنهم على ثقة بأننا نعمل لصالحهم ولمنتج الكرة المصرية بشكل عام، هناك قرارات خاطئة وهذا طبيعي، لكن لا يوجد تعمد".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أنزعج من عدم مشاركة الأندية بأفضل لاعبيها في كأس الرابطة، لأن هذا متبع في جميع الدول، فلكل ناد لديه رؤية مختلفة في كيفية مشاركة فريقه في البطولة".

