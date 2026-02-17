لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاج نادي اتحاد جدة بشأن عدم أهلية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في لقاء الفريقين.

ولعب الفريقان ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي يوم 6 فبراير الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيان: "بعد استكمال نادي اتحاد جدة الإجراءات الشكلية، خاطبت اللجنة نادي النصر، ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدَّم من نادي اتحاد جدة".

وجاء القرار بقبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفضه موضوعًا مع مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة اتحاد كرة القدم.

ويستطيع نادي اتحاد جدة استئناف الاحتجاج وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وتقدمت إدارة اتحاد جدة باحتجاج على أهلية مشاركة الحمدان بعد ساعات من الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

وشارك اللاعب الدولي مع فريقه الجديد أمام اتحاد جدة في الدقيقة 89 بدلًا من الفرنسي كينسجلي كومان.

وتحوَّل الحمدان إلى صفوف النصر بصفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الهلال، الذي انتهى 6 فبراير الجاري، أي بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أيامٍ.