إنزاجي: يؤسفني ما حدث مع نونيز

شدد الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال على حاجته إلى جميع اللاعبين بسبب تعدد بطولات الموسم.

وسجل داروين نونيز ثنائية للهلال في الفوز 2-1 على الوحدة الإماراتي في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه حصل على بطاقة صفراء سيغيب بسببها عن ذهاب دور الـ16 لتراكم البطاقات.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "أدينا مباراة جيدة أمام فريق منظم، واستطعنا تسجيل هدف وكنا بإمكاننا إضافة المزيد، لكننا أهدرنا الفرص، وبعدها استقبلنا هدف التعادل من كرة عالية انقطعت، ومع ذلك قاتلنا واستطعنا حسم اللقاء، وننتظر معرفة خصمنا في الدور المقبل".

وأضاف "لن أزيد عما قلته عن نونيز قبل اللقاء. قدم أداء عظيمًا، وكان سعيدًا مع المجموعة، ويؤسفني حصوله على البطاقة الصفراء وغيابه عن المباراة الأولى في دور الـ 16".

ودخل الأوروجوياني اللقاء وفي رصيده بطاقتان صفراوان، وبعدما حصل على الثالثة توجَّب إيقافه مباراة واحدة بمقتضى لائحة البطولة.

وعن شعوره بعد توجُّه اللاعب للاحتفال معه عقب تسجيله الهدف الثاني أوضح "أود القول إنني أكون سعيدًا بعلاقتي مع اللاعبين، وفي بعض الأحيان تكون هناك مناقشات مستمرة بيني وبينهم، ونعيش جوًا أسريًا".

وأردف "بدأنا الطريق بكأس العالم للأندية، وتلته البطولات الأخرى، وأحتاج إلى الجميع من أجل الاستمرار في مسابقات النخبة والدوري والكأس".

وأكمل الإيطالي "أريد مشاركة جميع اللاعبين، ولكن الأهم خوضهم التدريبات بصورة جيدة أولًا وسأعطيهم فرصة المشاركة في المباريات".

وأتم "بدأنا المباراة بنظام 3-5-2، وأشركنا سايمون بوابري في مركز رقم 10، وبالتأكيد هناك اختلاف بين مشاهدة اللاعب في التمارين والمباريات".

وأنهى الهلال مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة وفي جعبته 22 نقطة، مطابقًا الرقم الذي سجَّله الموسم الماضي خلال المرحلة ذاتها.