مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباريات ملحق دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ستنطلق قرعة بطوليت دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا على قناة أون سبورت وبي إن سبورتس الإخبارية.

كأس مصر

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا × ريال مدريد.. تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

موناكو × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

جالاتاسراي × يوفنتوس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

بوروسيا دورتموند × أتالانتا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.