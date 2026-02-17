جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 00:49

كتب : FilGoal

جوان جارسيا - برشلونة

ألقى جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة اللوم على حكام الفيديو بسبب عدم استدعاء حكم الساحة في هدف تقدم جيرونا.

وحقق جيرونا الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب مونتليفي بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال الحارس الإسباني للصحفيين: "لقطة هدف تقدم جيرونا بالنسبة لي في المباشر كانت سريعة جدا ولم أرها جيدا، لكن بعد إعادتها فهي مخالفة".

وأتم "قد لا يراها الحكم في المباشر جيدا مثل ما حدث معي، لكن المثير أن غرفة الفيديو لم يطلبوا منه الذهاب لمشاهدتها كما فعلت أنا، كان عليهم أن يستدعوه ثم يقرر".

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 58 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي اقتنص الصدارة، بينما ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 29 في المركز الـ 12.

الهزيمة كانت هي الرابعة لبرشلونة خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

