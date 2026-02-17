بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر

طالب وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بضرورة الوقوف بحزم أمام الأخطاء التحكيمية المتكررة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأزمة أصبحت تتطلب تحركًا عاجلًا.

وقال دعبس خلال تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة تن: "رابطة الأندية بصفتها المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري الممتاز، مطالبة بالدعوة إلى اجتماع طارئ مع الأندية، من أجل التوجه لإتحاد الكرة وإيجاد حلول جذرية لأزمة التحكيم التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المسابقة".

وأضاف "الأندية تدعم صفوفها بموارد مالية كبيرة، لكن حقوقها تُهدر بسبب أخطاء تحكيمية وصفها بأنها ناتجة عن نقص الخبرة والكفاءة، واستمرار هذا الوضع يهدد إستقرار الأندية المصرية".

أخبار متعلقة:
الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري

وتابع "مودرن سبورت تقدم بشكوى رسمية بشأن المباراة الماضية بعد إسناد لقاء مهم إلى حكم من الدرجة الثانية، والتحكيم أصبح أكثر صعوبة، وفريقي يتعرض لحالات طرد متكررة في المباريات".

وأكمل "أزمة التحكيم لا تقتصر على نادٍ بعينه، بل تمتد إلى جميع أندية الدوري الممتاز".

واستكمل "الإكتفاء بمعاقبة الحكام المخطئين سرًا دون إعلان ذلك للرأي العام يثير التساؤلات، مطالبًا بإدارة الملف بشفافية كاملة".

كما شدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للحكام، وإعادة النظر في إلغاء فقرة التحكيم داخل البرامج الرياضية، حتى يتم تسليط الضوء على الأخطاء بهدف التعلم منها وتجنب تكرارها مستقبلًا.

واختتم "استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة، وأدعو إلى اجتماع شهري بين رابطة الأندية والأندية لمناقشة الأزمات وعلى رأسها ملف التحكيم".

وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع مضيفه مودرن سبورت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بالجولة 18 من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة 22 في المركز التاسع، ووصل أيضا كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 12 في المركز الـ20 وقبل الأخير.

الدوري المصري وليد دعبس مودرن سبورت
نرشح لكم
الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري الجمل: دقائق مشاركة كهربا محددة.. وخصصنا له برنامج تأهيل بدني في ظهور كهربا الأول.. السادس بلا فوز للبترولي في تعادل إنبي مع البنك الأهلي الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit
أخر الأخبار
جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: تفسيرات الحكم لم تقنعني.. وكنت سأتحدث أكثر لو لعبنا بشكل جيد 50 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم 52 دقيقة | الدوري المصري
الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
أهدروا كل الفرص الممكنة.. برشلونة يخسر من جيرونا ويهدي الصدارة لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه ساعة | ميركاتو
ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523504/بعد-تعادل-مودرن-مع-الكهرباء-تصريحات-نارية-من-وليد-دعبس-عن-التحكيم