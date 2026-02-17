بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم

طالب وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بضرورة الوقوف بحزم أمام الأخطاء التحكيمية المتكررة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأزمة أصبحت تتطلب تحركًا عاجلًا.

وقال دعبس خلال تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة تن: "رابطة الأندية بصفتها المسؤولة عن إدارة مسابقة الدوري الممتاز، مطالبة بالدعوة إلى اجتماع طارئ مع الأندية، من أجل التوجه لإتحاد الكرة وإيجاد حلول جذرية لأزمة التحكيم التي تؤثر بشكل مباشر على نتائج المسابقة".

وأضاف "الأندية تدعم صفوفها بموارد مالية كبيرة، لكن حقوقها تُهدر بسبب أخطاء تحكيمية وصفها بأنها ناتجة عن نقص الخبرة والكفاءة، واستمرار هذا الوضع يهدد إستقرار الأندية المصرية".

وتابع "مودرن سبورت تقدم بشكوى رسمية بشأن المباراة الماضية بعد إسناد لقاء مهم إلى حكم من الدرجة الثانية، والتحكيم أصبح أكثر صعوبة، وفريقي يتعرض لحالات طرد متكررة في المباريات".

وأكمل "أزمة التحكيم لا تقتصر على نادٍ بعينه، بل تمتد إلى جميع أندية الدوري الممتاز".

واستكمل "الإكتفاء بمعاقبة الحكام المخطئين سرًا دون إعلان ذلك للرأي العام يثير التساؤلات، مطالبًا بإدارة الملف بشفافية كاملة".

كما شدد على ضرورة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للحكام، وإعادة النظر في إلغاء فقرة التحكيم داخل البرامج الرياضية، حتى يتم تسليط الضوء على الأخطاء بهدف التعلم منها وتجنب تكرارها مستقبلًا.

واختتم "استمرار تجاهل الأزمة سيؤدي إلى فقدان الثقة في المنظومة، وأدعو إلى اجتماع شهري بين رابطة الأندية والأندية لمناقشة الأزمات وعلى رأسها ملف التحكيم".

وتعادل كهرباء الإسماعيلية مع مضيفه مودرن سبورت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بالجولة 18 من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة 22 في المركز التاسع، ووصل أيضا كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 12 في المركز الـ20 وقبل الأخير.