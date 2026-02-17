الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويقود المباراة تحكيميا محمود بسيوني كحكم ساحة.

ويعاون بسيوني كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي.

بينما يتواجد محمود منصور كحكم رابع.

ويقود المباراة من غرفة الفيديو الحكم محمود دسوقي، ويعاونه أحمد لطفي.

المباراة ستكون هي الثانية التي يديرها بسيوني للزمالك منذ بداية الموسم الحالي بعد مباراة وادي دجلة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

كما سيقود بسيوني المباراة الثانية لسيراميكا كليوباترا هذا الموسم بعد التعادل مع زد بدون أهداف.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد طلائع الجيش في ربع نهائي بطولة الكأس.

وفي نفس المسار وصل زد لنصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح.