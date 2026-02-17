الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

محمود بسيوني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في دور الـ 16 من كأس مصر.

ويقود المباراة تحكيميا محمود بسيوني كحكم ساحة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – الأهلي يتوج بكأس السوبر للسيدات بالفوز على الزمالك كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد تعرف على المنافسين المحتملين للمصري والزمالك في الكونفدرالية بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك.. الشباب السعودي على وشك تعيين بن زكري

ويعاون بسيوني كل من محمد مجدي سليمان وعمر فتحي.

بينما يتواجد محمود منصور كحكم رابع.

ويقود المباراة من غرفة الفيديو الحكم محمود دسوقي، ويعاونه أحمد لطفي.

المباراة ستكون هي الثانية التي يديرها بسيوني للزمالك منذ بداية الموسم الحالي بعد مباراة وادي دجلة والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

كما سيقود بسيوني المباراة الثانية لسيراميكا كليوباترا هذا الموسم بعد التعادل مع زد بدون أهداف.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد طلائع الجيش في ربع نهائي بطولة الكأس.

وفي نفس المسار وصل زد لنصف النهائي بعد الفوز على حرس الحدود بركلات الترجيح.

الزمالك سيراميكا كليوباترا محمود بسيوني
نرشح لكم
بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري الجمل: دقائق مشاركة كهربا محددة.. وخصصنا له برنامج تأهيل بدني في ظهور كهربا الأول.. السادس بلا فوز للبترولي في تعادل إنبي مع البنك الأهلي الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit
أخر الأخبار
جوان جارسيا: هدف تقدم جيرونا كان من مخالفة ولكن 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
فليك: تفسيرات الحكم لم تقنعني.. وكنت سأتحدث أكثر لو لعبنا بشكل جيد 50 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم 52 دقيقة | الدوري المصري
الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
أهدروا كل الفرص الممكنة.. برشلونة يخسر من جيرونا ويهدي الصدارة لـ ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه ساعة | ميركاتو
ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523503/الثانية-لكل-فريق-محمود-بسيوني-حكما-لمباراة-الزمالك-وسيراميكا-كليوباترا