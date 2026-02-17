أهدروا كل الفرص الممكنة.. برشلونة يخسر من جيرونا ويهدي الصدارة لـ ريال مدريد

حقق جيرونا الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب مونتليفي بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند النقطة 58 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي اقتنص الصدارة، بينما ارتفع رصيد جيرونا للنقطة 29 في المركز الـ 12.

سجل ثنائية جيرونا في المباراة كل من توماس ليمار وفران بيلتران، بينما سجل باو كوبارسي هدف برشلونة الوحيد.

الهزيمة كانت هي الرابعة لبرشلونة خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من لامين يامال ورافينيا وفيران توريس.

أحداث المباراة

المباراة شهدت إهدار العديد من الفرص، كان أولها من يامال الذي سدد كرة خارج الملعب بالدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 17 أهدر يامال انفرادًا بالمرمى من وسط الملعب.

ومنع القائم فرصة الهدف الأول لبرشلونة عن طريق رافينيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 46 بعد عرقلة دالي بليند لداني أولمو.

وأهدر يامال ركلة الجزاء بتسديدها في القائم الأيسر للحارس جازانيجا.

في الشوط الثاني تقدم برشلونة أخيرًا بالهدف الأول عن طريق كوندي برأسية مستغلاً عرضية من جول كوندي.

وبعد دقيقتين فقط أدرك توماس ليمار التعادل لجيرونا مستغلاً تمريرة من بريان جيل أمام المرمى.

وتألق جوان جارسيا ومنع فرصة الهدف الثاني على مرتين بالدقيقة 71.

وبعد 3 دقائق تألق جارسيا من جديد ومنع هدفًا جديدًا من انفراد بالمرمى.

وسجل بيلتران هدف التقدم لجيرونا في الدقيقة 86 بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل برشلونة هدفًا بالدقيقة 94 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وأهدر بيلتران فرصة الهدف الثالث وقتل المباراة لجيرونا بالدقيقة 96.

وحصل جويل روكا لاعب جيرونا على بطاقة حمراء بالدقيقة 98 بعد تدخل عنيف ضد لامين يامال، ولكن النقص العددي لم يكن كافيًا ليعود برشلونة في المباراة.

وسيلعب جيرونا مباراته المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس، بينما يلتقي برشلونة مع ليفانتي.