تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 23:59

كتب : ذكاء اصطناعي

جيمس ترافورد - مانشستر سيتي

حدد مانشستر سيتي موقفه من مستقبل حارسه جيمس ترافورد، في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم واهتمام أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته.

الحارس البالغ من العمر 23 عامًا انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من بيرنلي مقابل نحو 31 مليون جنيه إسترليني، في صفقة قياسية لحارس مرمى بريطاني، إلا أن تجربته حتى الآن لم تسر كما كان يتمنى.

وذلك بعدما تعاقد مانشستر سيتي مع الإيطالي جيانوليجي دوناروما الحارس الأساسي للفريق الآن.

ترافورد شارك في ثلاث مباريات فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم، ويتواجد خلف الإيطالي جيانلويجي دوناروما في ترتيب الحراس، بعدما كان يعتقد أنه سينال فرصة اللعب بانتظام تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

هذا الوضع قد يؤثر كذلك على حظوظه في التواجد بقائمة منتخب إنجلترا لكأس العالم 2026 تحت قيادة توماس توخيل.

وبحسب تقرير لموقع “TeamTalk”، فإن سيتي لا يفضل بيع الحارس بشكل نهائي رغم قلة دقائق اللعب، لكنه منفتح على فكرة إعارته الصيف المقبل، بشرط انتقاله إلى نادٍ يضمن له المشاركة بصفة أساسية، مع الحفاظ على إمكانية عودته إلى ملعب الاتحاد.

ويُعد ليدز يونايتد من بين الأندية المهتمة بضمه، في ظل رغبة مدربه دانييل فاركه في التعاقد مع حارس مرمى قوي قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع اقتراب رحيل إيلان ميلييه، وحاجة الفريق إلى عنصر خبرة ينافس لوكاس بيري.

كما يحظى ترافورد باهتمام من أستون فيلا، إضافة إلى متابعة طويلة الأمد من نيوكاسل يونايتد، ما ينذر بمنافسة مرتقبة حال طرحه للإعارة رسميًا.

ويبقى الخيار الأقرب حتى الآن هو خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب دقائق اللعب، مع احتفاظ مانشستر سيتي بإمكانية استعادته مستقبلًا إذا نجح في إثبات قدراته خارج أسوار الاتحاد.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جيمس ترافورد
