ميرور: تصريحات عادية من فينيسيوس تثير الجدل حول رغبة ريال مدريد في سوبوسلاي

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 23:51

كتب : ذكاء اصطناعي

دومينيك سوبوسلاي - ليفربول

أثار فينيسيوس جونيور بعض القلق داخل أروقة ليفربول بعد اعترافه بتواصله المستمر مع دومينيك سوبوسلاي، لاعب وسط الريدز، في ظل التقارير التي تربط النجم المجري بالانتقال إلى ريال مدريد.

سوبوسلاي يُعد من أكثر لاعبي ليفربول ثباتًا في المستوى خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 7 في مختلف المسابقات، كما شارك في أكثر من مركز، من بينها الظهير الأيمن، وقدم أداءً مميزًا في ظل غياب بعض العناصر الأساسية.

ورغم اهتمام بعض الأندية بضمه، فإن إدارة ليفربول تتمسك ببقائه، خاصة بعد أنباء عن تقديم عرض تعاقدي مُحسّن له.

لكن مدرب منتخب المجر ماركو روسي زاد التكهنات بعدما صرّح بأن سوبوسلاي لطالما حلم بالانتقال إلى ريال مدريد.

وفي هذا السياق، قال فينيسيوس جونيور في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور»: "أتحدث كثيرًا مع سوبوسلاي، التقينا عندما كنا أصغر سنًا، ولوكاس باكيتا هو أفضل صديق لي في كرة القدم".

وأضاف جناح ريال مدريد: "الكثير من اللاعبين راسلوني من أجل اللعب بحذائي! باكيتا في فلامنجو، وسوبوسلاي لاعب ليفربول طلبا مني أيضًا".

ورغم أن فينيسيوس لم يتطرق بشكل مباشر إلى أي مفاوضات أو حديث عن انتقال محتمل، فإن توقيت التصريحات قد يثير قلق جماهير ليفربول، خاصة بعد خسارة ترينت ألكسندر-أرنولد لصالح ريال مدريد في الصيف الماضي.

ويمتد عقد سوبوسلاي مع ليفربول حتى عام 2028، لكن التقارير الأخيرة أشارت إلى عدم حدوث تقدم في مفاوضات التجديد، ما يفتح الباب أمام احتمالات التحرك لضمه في حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما يخشى ليفربول سيناريو رحيل مدافعه إبراهيما كوناتي بنهاية الموسم مع انتهاء عقده، في ظل تقارير تؤكد تجدد اهتمام ريال مدريد بضمه.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه اسم ريال مدريد حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات، بينما يسعى ليفربول للحفاظ على نجومه وفي مقدمتهم دومينيك سوبوسلاي، وسط علاقة صداقة تجمعه بجناح النادي الملكي فينيسيوس جونيور.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

سوبوسلاي فينيسيوس ليفربول ريال مدريد
