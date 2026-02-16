محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري

شدد محمود عبد العاطي لاعب وسط الاتحاد السكندري على أن كل لاعبي فريقه يقدمون كل ما لديهم من أجل إعادة الفريق لمكانه الطبيعي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثالث على التوالي في الدوري وذلك أمام سموحة.

وبهذا الفوز وصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 17 في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وقال عبد العاطي عبر أون سبورت: "منذ قدوم اللاعبين الجدد إلى الاتحاد ونحن نعرف أننا نلعب في نادي كبير ونقاتل من أجله".

وأضاف "الكل يعمل بأقصى جهد ونركز بشكل كبير في كل المباريات ونعرف أننا سنقدم الأفضل للاتحاد".

وأتم تصريحاته "كل اللاعبين هدفهم هو عودة الاتحاد لمكانه الطبيعي ولن نشعر بالاطمئنان إلا بعد نهاية الدوري".

وانضم عبد العاطي لصفوف الاتحاد في يناير الماضي قادما من بيراميدز.

