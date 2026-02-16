محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 23:24
كتب : FilGoal
شدد محمود عبد العاطي لاعب وسط الاتحاد السكندري على أن كل لاعبي فريقه يقدمون كل ما لديهم من أجل إعادة الفريق لمكانه الطبيعي.
محمود عبد العاطي
النادي : الاتحاد السكندري
وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثالث على التوالي في الدوري وذلك أمام سموحة.
وبهذا الفوز وصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 17 في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري.
وقال عبد العاطي عبر أون سبورت: "منذ قدوم اللاعبين الجدد إلى الاتحاد ونحن نعرف أننا نلعب في نادي كبير ونقاتل من أجله".
وأضاف "الكل يعمل بأقصى جهد ونركز بشكل كبير في كل المباريات ونعرف أننا سنقدم الأفضل للاتحاد".
وأتم تصريحاته "كل اللاعبين هدفهم هو عودة الاتحاد لمكانه الطبيعي ولن نشعر بالاطمئنان إلا بعد نهاية الدوري".
وانضم عبد العاطي لصفوف الاتحاد في يناير الماضي قادما من بيراميدز.
نرشح لكم
بعد تعادل مودرن مع الكهرباء.. تصريحات نارية من وليد دعبس عن التحكيم الثانية لكل فريق.. محمود بسيوني حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الجمل: دقائق مشاركة كهربا محددة.. وخصصنا له برنامج تأهيل بدني في ظهور كهربا الأول.. السادس بلا فوز للبترولي في تعادل إنبي مع البنك الأهلي الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit