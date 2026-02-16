الجمل: دقائق مشاركة كهربا محددة.. وخصصنا له برنامج تأهيل بدني
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 23:17
كتب : FilGoal
كشف حمزة الجمل المدير الفني لـ إنبي عن تحديد عدد دقائق مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مع الفريق.
وظهر كهربا لأول مرة مع إنبي أمام البنك الأهلي في الجولة 18 من الدوري.
وقال حمزة الجمل عبر أون سبورت: "حددنا أوقات مشاركة كهربا في الفترة المقبلة وجهزنا له برنامج إعداد بدني وذهني خاص حتى يعود إلى مستواه".
وأضاف "كهربا نجم كبير سابق في الأهلي والزمالك وهو متجاوب جدا مع الجهاز الفني وأدخل روح جديدة على الفريق".
وأتم تصريحاته "في الفترة المقبلة نعمل على تحقيق أهداف النادي بعد الحصول على المزيد من الوقت لرفع حالة التجانس والخبرة في الفريق".
وانضم كهربا لصفوف إنبي بعد رحلة قصيرة مع القادسية الكويتي.
