بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة يقلب تأخره لفوز على الدحيل في نهاية مشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 23:10
كتب : FilGoal
اختتم الشرطة العراقي مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز على الدحيل القطري.
ويقود مؤمن سليمان تدريب الشرطة خلال الفترة الحالية.
تقدم كريشتوف بيونتيك للدحيل في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.
وتعادل باسم شاكر للشرطة بالدقيقة الـ 19.
وسجل الدحيل الهدف الاني عن طريق بينجامين بوريجود من ركلة جزاء بالدقيقة 47 من الشوط الأول.
في الشوط الثاني تعادل الشرطة عن طريق بولي جونيور سامبو بالدقيقة 57.
وبعد دقيقة واحدة أضاف سامبو الهدف الثاني ليحول تأخر الشرطة لفوز.
ورغم الفوز إلا أن الشرطة وضع بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد احتلا المركز الـ 11 بمرحلة الدوري برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الدحيل المركز السابع حاليا برصيد 8 نقاط وبانتظار نتائج باقي المباريات لحسم تأهل من عدمه.
