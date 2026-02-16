مدرب جالاتاسراي: ننتظر انضمام تشالهان أوجلو لنا

يبدو أننا أمام فترة انتقالات صيفية قادمة مثيرة للغاية مرة أخرى مثل الماضية في أمر انتقال هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر إلى جالاتاسراي.

هاكان تشالهان أوجلو النادي : إنتر

وقال أوكان بوروك المدير الفني للفريق التركي لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "أعرف هاكان تشالهان أوجلو جيدًا منذ 15 عامًا، ونعلم أنه مشجع لجالاتاسراي. نحن ننتظر انضمامه إلينا بأذرع مفتوحة".

وينتهي عقد تشالهان أوجلو في 2027.

وكان جالاتاسراي حاول ضم اللاعب التركي في الشتاء الماضي إلا أن إنتر رفض العرض.

وبحسب موقع سبورتس ديجيتالي التركي في وقت سابق، فإن إنتر رفض عرضا من جالاتاسراي لضم هاكان تشالهان أوجلو مقابل 25 مليون يورو.

وأراد جالاتاسراي ضم لاعب الوسط في الصيف الماضي.

وأحدثت هذه المفاوضات الجدل بسبب تصريحات لاوتارو مارتينيز قائد إنتر وقتها.

وهاجم لاوتارو مارتينيز قائد الفريق بقوة من يريد الرحيل قائلا عقب مباراة فلومينينسي في كأس العالم للأندية للصحفيين: "أريد أن أحارب من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، من يريد الاستمرار مع إنتر سيكون الأمر جيدا ولنحارب، ومن لا يريد البقاء يمكنه أن يرحل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وأتم "نحن نفعل كل شيء هنا، وقد رأيتُ أشياءً كثيرة لم تعجبني. أنا القائد وأريد أن أبقى في القمة. الرسالة واضحة: من لا يريد البقاء فوداعًا".

ثم خرج ماروتا ليوضح أن اللاعب الذي كان يقصده لاوتارو هو هاكان، وأن النادي سيتحدث مع اللاعب وإذا توافرت الظروف للانفصال سيحدث ذلك دون أي مشاكل.

وكان إنتر قد ضم هاكان قادما من غريمه ميلان دون مقابل في صيف 2021.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 23 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.