التحق بـ ليفاندوفسكي وتحدي هاتف يامال.. أهمية مدربة النوم لبرشلونة

عندما كان يتم نصحك دائما بالنوم مبكرا من قبل والديك وأنت لا تريد، كانا بمثابة مدربين نوم دون أن يعرف أحد.

الأمر ليس مرتبطا بالتركيز فقط، بل حتى على الصحة الجسدية.

وفي واقع أن والد لامين يامال يحتاج إلى من ينصحه بالنوم من الأساس، فلجأ برشلونة إلى تعيين "أنا ويست" كمدربة نوم، لكن لماذا؟

الأهمية تفوق معتقداتنا

فريق كرة القدم يسافر كثيرا في أوقات مختلفة، ومن الأساس مواعيد المباريات غير ثابتة، ولذلك تظهر مشكلة الإجهاد والإصابات العضلية.

وقالت ويست من قبل: "يعاني 50% من الرياضيين العظماء من نوم سيء، و28% يعانون من نعاس نهاري شديد، بينما يعيش 70% منهم نوما أسوأ في منازلهم في يوم المباريات".

يركز الاهتمام في برشلونة على التحكم في روتين ما قبل النوم للاعبين، ليس فقط كم من الوقت ينامون، ولكن كيف يستعدون للمباريات التي تبدأ في الساعة 9 مساء على سبيل المثال، غالبا ما تؤخر مواعيد النوم عن المعتاد، ويمكن أن تجعل المشتتات مثل الهواتف الأمر أسوأ.

وبهذه المناسبة فلنا عودة في أمر الهواتف.

مهمة ويست هي أخذ علم النوم وترجمته إلى استراتيجيات تعزز أداء اللاعبين بدنيا والذي سيؤثر بالإيجاب فنيا على أرض الملعب.

الضغط النفسي والقلق

التغييرات التي يتعرض لها اللاعبون من أماكن إقامة المباريات واختلاف توقيتاتها تحدث بعض الضغوط النفسية والقلق.

هذه العوامل تؤدي إلى الإرهاق والقلق قبل وبعد المباريات وحتى السفر، إدارة هذه الآثار أصبحت الآن جزءا حيويا من التحضيرات لكرة القدم وجميع الرياضات.

وعملت ويست مع أرسنال وميلان وبعض الأولمبيين وحتى الشركات والمؤسسات العسكرية، ولذلك الأمر ليس مقتصرا على الرياضيين فقط.

النوم ودعم الأداء الرياضي

نشرت أكاديمية SIA تقريرا عن أهمية النوم ودوره في دعم الأداء الرياضي.

التقرير أشار إلى أن النوم الجيد ليس مجرد حاجة بيولوجية بل يعتبر استراتيجية لرفع الأداء، الجسم يفرز هرمون النمو خلال النوم العميق، الذي يعد أساسيا لتعافي العضلات وتجديد الخلايا.

وكذلك يحدث عملية إعادة ضبط للجهاز العصبي مما يحسن التركيز والقرارات.

وأظهرت الدراسات العلمية أن اللاعبين الذين ينامون من 8 إلى 10 ساعات في الليل يظهرون دقة أكبر في التمريرات وتحملا بدنيا أكبر واستجابة أسرع في المنافسات، التفاصيل التي بإمكانها صناعة الفارق.

أجهزة تتبع النوم

هناك أجهزة لتتبع النوم التي تسمح للمدربين بتعديل الأحمال التدريبية بناء على الحالة البدنية والعقلية لكل لاعب.

مع وضع حمل بدني خاص لكل لاعب، ستتجنب الإصابات العضلية والإرهاق.

الأمر مشابه لأجهزة تتبع الحالة البدنية للاعبين أثناء التدريبات والمباريات.

عدد الساعات ليس كل شيء

صحيح أن عدد ساعات النوم هام للغاية ولكن جودة النوم أهم بكثير، كيف؟

يجب تجنب الشاشات بكل أنواعها قبل النوم بساعة على الأقل، والحفاظ على جداول منتظمة للنوم حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

النوم في غرفة مظلمة وباردة وهادئة لها دور كبير للغاية في جودة النوم وتجنب الوجبات الثقيلة والكافيين في الساعات التي تسبق النوم.

ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة أو التنفس الهادئ جيد جدا للنوم.

هذه العادات تحسن من جودة النوم أو كما أطلقت عليها الأكاديمية "نظافة النوم".

رافينيا كشف أمر يامال

كشف رافينيا أمر لامين يامال واستخدامه المفرط لهاتفه وتصفحه تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقال اللاعب البرازيلي خلال حوار مع سوفا سكور: "نظرا لعمر لامين يامال، فهو دائما يستخدم هاتفه، وهذا أمر طبيعي، الجيل الحالي دائما على هواتفهم مستخدمين تيك توك وإنستجرام وسماع الموسيقى".

وأضاف "يامال دائما يضع سماعات الأذن، ويشعر دائما بالنعاس في الصباح أثناء التدريبات، أعتقد أنه يذهب إلى فراش متأخرا، لكن ليس لأنه يخرج للحفلات كل ليلة".

وشدد "قضاء وقت طويل على هاتفه يعني أنه يذهب للنوم في وقت متأخر".

وأوضح "أنا أحيانا أبقى مستيقظا حتى وقت متأخر أيضا، لأنني أقضي وقتا على هاتفي".

يبدو وكما كان متوقعا أن مهمة ويست ليس سهلة على الإطلاق.

ليفاندوفسكي سبق برشلونة

سبق روبرت ليفاندوسكي لاعب الفريق ناديه كثيرا في أمر النوم، ولجأ إلى متخصص قبل عدة سنوات.

المثل الشهير الذي يقول "كل شخص ينام على الجنب اللي يريحه"، هذا الأمر لا يطبقه ليفاندوفسكي حرفيا حتى إذا كان للمثل أبعاد أخرى.

لنعود بالزمن إلى 15 ديسمبر 2020 لنجد ما قاله ليفاندوفسكي عندما كان لاعبا في بايرن ميونيخ.

وقال اللاعب البولندي لقناة يورو سبورت: "أنا محظوظ لأن زوجتي أخصائية تغذية، أنها تعرف ما أتناوله وما هي الفيتامينات التي يجب أن أتناولها".

وتابع "لكن على مستوى النوم، حصلت على نصيحة من أخصائي نوم بأن أتخلص من أي مصدر ضوء في غرفتي وقت نومي".

وواصل "لقد ناقشنا الوضعية التي يجب أن أنام عليها، أنا أستخدم يدي اليمنى، وألعب بقدمي اليمنى في كرة القدم، ولهذا السبب نصحني بأن من الأفضل بالنسبة لي أن أنام على الجانب الأيسر".

وأكمل "تركت البلايستيشن من أجل الاسترخاء، وبدلا من ذلك أقرأ الكتب في كثير من الأحيان، وأحب أن أقرأ في السير الذاتية للرياضيين".

لست في حاجة القول إن ليفاندوفسكي في تلك السنوات كان أفضل من كونه في العشرينيات من عمره، تألقه أصبح أكثر بعد دخوله الثلاثينيات.

نهاية، هناك من انتصر على علم النوم بشكل ساحق وهو لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أثناء بطولة يورو 2024، بالتأكيد لا أنصح بفعل ما فعله الإسباني، لكن اقرأ كيف انتصر (طالع التفاصيل).