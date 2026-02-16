في ظهور كهربا الأول.. السادس بلا فوز للبترولي في تعادل إنبي مع البنك الأهلي

تعادل البنك الأهلي مع مضيفه إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 للدوري المصري والتي أقميت في ملعب بتروسبورت.

وبذلك يكون إنبي فشل في الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بعدما تعادل مع المقاولون العرب وطلائع الجيش وبتروجت، وخسر من سموحة وبيراميدز.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 22 بعد هذا التعادل في المركز التاسع.

كما وصل إنبي إلى النقطة 21 في المركز الـ11.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد لإنبي.

ودخل كهربا المباراة في الدقيقة 79 بدلا من أقطاي عبد الله.

وانضم كهربا لصفوف إنبي بعد رحلة قصيرة مع القادسية الكويتي.

ويلعب إنبي في المباراة المقبلة ضد حرس الحدود، بينما يلعب البنك الأهلي ضد فاركو.