في ظهور كهربا الأول.. السادس بلا فوز للبترولي في تعادل إنبي مع البنك الأهلي
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 22:02
كتب : FilGoal
تعادل البنك الأهلي مع مضيفه إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 للدوري المصري والتي أقميت في ملعب بتروسبورت.
محمود كهربا
النادي : إنبي
وبذلك يكون إنبي فشل في الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بعدما تعادل مع المقاولون العرب وطلائع الجيش وبتروجت، وخسر من سموحة وبيراميدز.
ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 22 بعد هذا التعادل في المركز التاسع.
كما وصل إنبي إلى النقطة 21 في المركز الـ11.
وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" الوافد الجديد لإنبي.
ودخل كهربا المباراة في الدقيقة 79 بدلا من أقطاي عبد الله.
وانضم كهربا لصفوف إنبي بعد رحلة قصيرة مع القادسية الكويتي.
ويلعب إنبي في المباراة المقبلة ضد حرس الحدود، بينما يلعب البنك الأهلي ضد فاركو.
نرشح لكم
محمود عبد العاطي: لن نطمئن على الاتحاد إلا بعد نهاية الدوري الجمل: دقائق مشاركة كهربا محددة.. وخصصنا له برنامج تأهيل بدني الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة "تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي