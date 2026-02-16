انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (2)-(1) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة جيرونا ضد برشلونة في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

نهاية المباراة

ق98. بطاااقة حمراء لجويل روكا لاعب جيرونا بعد تدخل قوي على يامال.

ق96. فرصة الثالث تضيع من بيلتران.

ق94. هدف غير محتسب لبرشلونة لوجود حالة تسلل.

ق86. جووووول الثاني لجيرونا عن طريق فران بيلتران بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ق74. جارسيا يتألق من جديد ويمنع انفراد بالمرمى.

ق71. جوان جارسيا يتألق ويمنع الهدف الثاني لجيرونا على مرتين.

ق61. جوووول التعادل السريع لجيرونا عن طريق توماس ليمار.

ق59. جووووول أول لبرشلونة عن طريق باو كوبارسي بعد عرضية من جول كوندي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. يامال يهدر ركلة الجزاء بتسديدها في القائم.

ق46. ركلة جزااء لبرشلونة حصل عليها داني أولمو بعد عرقلة من دالي بليند.

ق42. القائم يمنع الأول من رافينيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق17. يامال يهدر من جديد انفرادا من وسط الملعب.

ق5. لامين يامال يهدر فرصة الهدف الأول بتسديدة خارج الملعب.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل