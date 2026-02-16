مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على أن فريقه لن يدخل مباراة بنفيكا بدافع الانتقام.

ألفارو أربيلوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدا الثلاثاء على ملعب النور بذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعرف مدى صعوبة المباراة غدا، الأجواء والضغط الذي يُوضع علينا دائما، يجب أن نقدم كل شيء لتحقيق الفوز".

وواصل: "إذا دعوت مورينيو لأي شيء سيكون للعشاء فقط، نحن صديقان ونتمنى الأفضل لبعضنا ولدينا علاقة جيدة".

وأكمل: "عودة مورينيو لريال مدريد؟ كما قلت، أتمنى له الأفضل دائما، هدفي حاليا هو إقصاء بنفيكا ثم بعدها يحقق كل شيء".

وتابع: "منذ وصولي رأيت سلوكًا إيجابيًا من اللاعبين وهذا كان مفتاح سلسلة الفوز الأخيرة، في كرة القدم من الأسهل أن تكون المدرب على أن تكون لاعبًا، من السهل أن تقول ما يجب فعله ولكن من الصعب تنفيذه، لذلك الفضل يعود إلى اللاعبين أنفسهم وإلى جهدهم وعملهم الشاق".

واستمر: "ستكون مباراة كرة قدم، علينا أن نفوز ويجب علينا أن نقدم أداء جيد، ولتحقيق ذلك يجب علينا فعل الكثير من الأشياء الإيجابية، يجب علينا الدفاع بشكل جيد والهجوم بشكل جيد، وأن نركز على الكرات الثابتة ونلعب مباراة كاملة لمدة 90 دقيقة".

وأردف: "على بنفيكا أن تتوقع فريقًا متواجدًا ولكنه يملك مهارات فردية كبيرة، ولكن روحنا ستكون مثل الروح التي أظهرناها خلال الأسابيع الماضية، ستكون المباراة قوية ويجب أن نكون مستعدين".

وشدد: "لا نفكر في الانتقام، نفكر فقط في الفوز، هدفنا ليس فقط إقصاء بنفيكا ولكن التتويج بدوري أبطال أوروبا، والعبور من ذلك الدور ليس فقط للانتقام ولكن لتحقيق هدفنا".

وأضاف: "هذه المباراة جديدة بالنسبة لنا ولا نفكر في أي شيء آخر، ونريد أن نقدم أداء جيد ولا يوجد هدف آخر سوى الفوز".

وكشف: "مبابي هنا وجاء معنا وسيتدرب، وغدا سنرى إن كان جاهزًا أم لا".

وأتم: "مورينيو سيحصل على تصفيق حار في البرنابيو، لأن جماهير ريال مدريد تدرك كل ما قدمه جوزيه مورينيو للنادي، لقد بذل كل ما لديه وأكثر، لذلك أنا متأكد من أنه سيُستقبل بتحية وتصفيق كبيرين".