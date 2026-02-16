كرة سلة – جراحة ناجحة في الرباط الصليبي لـ ميرال أشرف لاعبة الأهلي
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 21:39
كتب : FilGoal
خضعت ميرال أشرف لاعبة الأهلي لجراحة ناجحة في الركبة بعد إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.
وأجرت لاعبة الأهلي الجراحة في أحد مستشفيات القاهرة.
وتعرضت ميرال للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد سبورتنج في الدوري المصري التي أقيمت قبل أيام
وبذلك ستغيب ميرال عن الأهلي في الفترة المتبقية من الموسم، وأيضا عن جزء من بداية الموسم المقبل.
وكانت ميرال ضمن قائمة الأهلي التي فازت ببطولة إفريقيا للسيدات قبل أسابيع والتي أقيمت في القاهرة.
وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي ببطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات.
