كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 20:58
كتب : FilGoal
تأهل فريق الزمالك لكرة اليد للرجال إلى دور الثمانية لكأس مصر لكرة اليد لموسم 2025-2026 وذلك بعد الفوز على أصحاب الجياد.
وتغلب الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 31-16 في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك.
وتأهل الأهلي أيضا إلى دور الثمانية أيضا بعد الفوز على الزهور بنتيجة 39-23.
وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر لعام 2025 الماضي بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.
وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم بالهزيمة أمام سموحة في نصف النهائي.
