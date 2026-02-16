كرة يد – الزمالك يتأهل لربع نهائي كأس مصر بالفوز على أصحاب الجياد

تأهل فريق الزمالك لكرة اليد للرجال إلى دور الثمانية لكأس مصر لكرة اليد لموسم 2025-2026 وذلك بعد الفوز على أصحاب الجياد.

وتغلب الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 31-16 في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك.

وتأهل الأهلي أيضا إلى دور الثمانية أيضا بعد الفوز على الزهور بنتيجة 39-23.

وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر لعام 2025 الماضي بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري في بداية الموسم بالهزيمة أمام سموحة في نصف النهائي.