تشكيل برشلونة - عودة رافينيا لقيادة الهجوم ضد جيرونا

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد جيرونا.

ويلتقي برشلونة مع جيرونا على ملعب الأخير بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة رافينيا بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إريك جارسيا - جيرارد مارتن.

الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بشكل مؤقت، بينما يحتل جيرونا المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة.

