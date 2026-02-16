مؤتمر كامافينجا: لم أقدم أفضل ما لدي حتى الآن.. وفخور بما حققته في مسيرتي

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدا الثلاثاء على ملعب النور في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كامافينجا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد أولا نريد خوضها بشكل جيد كفريق، وسنعاملها كأي مباراة أخرى، يجب علينا أن نكون متحدين وندافع ونهاجم سويا وكل شيء سيكون بخير".

وواصل "أعتقد أن العقلية مختلفة مقارنة بالمباراة الماضية ضد بنفيكا، يجب أن ندافع ونهاجم سويا وأن نلعب مباراة رائعة لأن الماضية كانت صعبة لجماهيرنا، نريد أن نفوز بدافع الانتقام".

أخبار متعلقة:
تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - كامافينجا وفالفيردي ظهيرين أمام رايو فايكانو تشكيل ريال مدريد - كامافينجا ظهير.. وجولر أساسي ضد موناكو تقرير: كامافينجا يفتتح أكاديمية في أنجولا.. ويوجه رسالة دعم قبل مواجهتي مصر وزيمبابوي

وأكمل "ذهبت للحديث مرات كثيرة مع أربيلوا ومن قبله تشابي، الأمر أشبه بذهابك إلى مكتب مديرك، أربيلوا مدرب يحب التحدث مع اللاعبين، بينما كان يفضل ألونسو أن يتحدث الأداء داخل الملعب، وأربيلوا أصبح كذلك حاليا أيضا".

وتابع "أعتقد أن أمامي الكثير لأقدمه لأنني أعرف ما أقدر عليه، جماهير ريال مدريد لم تر حتى الآن كل ما لدى كامافينجا لأن لدي أكثر من ذلك".

واستمر "أنا قادر على تأدية دور المنظم داخل الملعب وأعرف ذلك، ويمكنني أن أكون أفضل".

وكشف "لدي علاقة جيدة مع كاريراس، ولذلك الأمر سهل في الملعب، وأحب اللعب كظهير أيسر لأن المهم هو اللعب، لست معتادا على ذلك ولكن سأفعل أي شيء للفريق".

وشدد "أنا فخور جدا بما حققته في مسيرتي ولكنني أريد المزيد، عائلتي فخورة وسعيدة لأنني أتيت من مكان ليس به الكثير، والآن يمكنني تقديم الكثير لأهلي، في الملعب أدعو ليكون والداي فخورين بي".

وأضاف "كما قلت دائما إنني أحب اللعب كوسط مدافع، ربما أفتقد للثبات ويمكنني أن أركز أكثر في الملعب لأنني أرتكب أخطاء أحيانا وأنا أعرف ذلك".

وواصل "لدي علاقة مميزة مع فينيسيوس، ولكن أحيانا كأصدقاء يجب أن نقول الحقيقة لبعضنا حتى لو كانت قاسية، هذا ما يفعله الأصدقاء، ولهذا أحب الحديث معه وهو يحب الحديث معي وأنا أرى أنه يؤدي بشكل جيد".

وأتم "الانتقادات جزء من كرة القدم، حتى عندما نقوم بأشياء جيدة سيتم انتقادك، ولذلك عليك فقط أن تركز على عملك، لا أركز في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أرى أن الأمر جزء من كرة القدم وهي تعطيني دوافع أكبر لأعمل وأتحسن".

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا إدواردو كامافينجا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا انتهت في دوري أبطال أوروبا - جالاتا سراي (5)-(2) يوفنتوس.. حفلة أهداف التشكيل - يليديز وتورام أساسيان مع يوفنتوس.. وأوسيمين يقود هجوم جالاتا سراي مواعيد مباريات الثلاثاء 17 فبراير.. قرعة إفريقيا والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا مؤتمر أربيلوا: لن نواجه بنفيكا بدافع الانتقام.. ومورينيو سيحصل على تحية كبيرة في البرنابيو مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا الإصابة تبعد جوناثان ديفيد عن مواجهة جالاتا سراي
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حسام عبد المجيد اعتذر لـ السعيد.. وأغلقنا ملف سيراميكا 24 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يواصل تصدر دوري السيدات بالعلامة الكاملة بعد التغلب على مصر للتأمين 29 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا – بنفيكا (0)-(0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة – انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | كرة سلة
ثلاثي الأهلي ومحترف الزمالك.. تعرف على ضيوف برنامج رامز جلال في رمضان ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد – مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام بنفيكا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: جاكسون يقترب من العودة إلى تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليفربول يبدأ التفاوض مع ممثلي روجرز ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523485/مؤتمر-كامافينجا-لم-أقدم-أفضل-ما-لدي-حتى-الآن-وفخور-بما-حققته-في-مسيرتي