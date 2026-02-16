مؤتمر كامافينجا: لم أقدم أفضل ما لدي حتى الآن.. وفخور بما حققته في مسيرتي

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بنفيكا غدا الثلاثاء على ملعب النور في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال كامافينجا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد أولا نريد خوضها بشكل جيد كفريق، وسنعاملها كأي مباراة أخرى، يجب علينا أن نكون متحدين وندافع ونهاجم سويا وكل شيء سيكون بخير".

وواصل "أعتقد أن العقلية مختلفة مقارنة بالمباراة الماضية ضد بنفيكا، يجب أن ندافع ونهاجم سويا وأن نلعب مباراة رائعة لأن الماضية كانت صعبة لجماهيرنا، نريد أن نفوز بدافع الانتقام".

وأكمل "ذهبت للحديث مرات كثيرة مع أربيلوا ومن قبله تشابي، الأمر أشبه بذهابك إلى مكتب مديرك، أربيلوا مدرب يحب التحدث مع اللاعبين، بينما كان يفضل ألونسو أن يتحدث الأداء داخل الملعب، وأربيلوا أصبح كذلك حاليا أيضا".

وتابع "أعتقد أن أمامي الكثير لأقدمه لأنني أعرف ما أقدر عليه، جماهير ريال مدريد لم تر حتى الآن كل ما لدى كامافينجا لأن لدي أكثر من ذلك".

واستمر "أنا قادر على تأدية دور المنظم داخل الملعب وأعرف ذلك، ويمكنني أن أكون أفضل".

وكشف "لدي علاقة جيدة مع كاريراس، ولذلك الأمر سهل في الملعب، وأحب اللعب كظهير أيسر لأن المهم هو اللعب، لست معتادا على ذلك ولكن سأفعل أي شيء للفريق".

وشدد "أنا فخور جدا بما حققته في مسيرتي ولكنني أريد المزيد، عائلتي فخورة وسعيدة لأنني أتيت من مكان ليس به الكثير، والآن يمكنني تقديم الكثير لأهلي، في الملعب أدعو ليكون والداي فخورين بي".

وأضاف "كما قلت دائما إنني أحب اللعب كوسط مدافع، ربما أفتقد للثبات ويمكنني أن أركز أكثر في الملعب لأنني أرتكب أخطاء أحيانا وأنا أعرف ذلك".

وواصل "لدي علاقة مميزة مع فينيسيوس، ولكن أحيانا كأصدقاء يجب أن نقول الحقيقة لبعضنا حتى لو كانت قاسية، هذا ما يفعله الأصدقاء، ولهذا أحب الحديث معه وهو يحب الحديث معي وأنا أرى أنه يؤدي بشكل جيد".

وأتم "الانتقادات جزء من كرة القدم، حتى عندما نقوم بأشياء جيدة سيتم انتقادك، ولذلك عليك فقط أن تركز على عملك، لا أركز في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أرى أن الأمر جزء من كرة القدم وهي تعطيني دوافع أكبر لأعمل وأتحسن".