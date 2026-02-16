انتهت سوبر الطائرة سيدات – الأهلي 3 (25)-(19) 1 الزمالك.. اللقب للأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة الأخيرة في بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات والتي تجمع بين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وتُلعب بطولة السوبر المصري للكرة الطائرة للسيدات هذا الموسم بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة بنظام الدوري من دور واحد.

ويأتي الترتيب الحالي كالآتي:

سبورتنج في المركز الأول 6 نقاط

الأهلي في المركز الثاني 5 نقاط

الزمالك في المركز الثالث 3 نقاط

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة لحسم لقب السوبر لصالحه.

بينما يحتاج الزمالك للفوز على الأهلي بنتيجة 3-0 للفوز بلقب البطولة، أو الفوز بنتيجة 3-1 للتعادل مع سبورتنج ووقتها سيتم النظر لفارق النقاط في الأشواط بين الفريقين لتحديد بطل السوبر.

ــــــــــــــ

الأهلي يتوج بلقب دوري السوبر للسيدات

نهاية الشوط الرابع للأهلي بنتيجة 25-19

تقدم الأهلي 24-19

تقدم الأهلي 15-13

انطلاق الشوط الرابع

نهاية الشوط الثالث بفوز الزمالك 25-23

تقدم الزمالك 22-19

تقدم الأبيض 16-13

انطلاق الشوط الثالث

بهذه النتيجة يخسر الزمالك لقب البطولة رسميا

نهاية الشوط الثاني لصالح الأهلي بنتيجة 25-20

تقدم الأهلي 22-18

تقدم الأهلي 9-7

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي 25-20

تقدم الأهلي 18-12

انطلاق المباراة

شاهد بث مباشر للمباراة