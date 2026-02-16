كرة يد – الأهلي يهزم الزهور ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

تأهل فريق الأهلي لكرة اليد للرجال إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر وذلك بعد الفوز على الزهور.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 39-23 في المباراة التي أقيمت على صالة الزهور.

وفي الدور ذاته يلتقي الزمالك مع أصحاب الجياد.

كذلك يلعب الشمس ضد الطيران، والعبور مع سبورتنج وطلائع الجيش ضد الأولمبي وهليوبوليس مع البنك الأهلي.

وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر لعام 2025 الماضي بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.