كرة يد – الأهلي يهزم الزهور ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - إبراهيم المصري

تأهل فريق الأهلي لكرة اليد للرجال إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر وذلك بعد الفوز على الزهور.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 39-23 في المباراة التي أقيمت على صالة الزهور.

وفي الدور ذاته يلتقي الزمالك مع أصحاب الجياد.

كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا يد - على حساب مصري آخر.. سيف الدرع يتوج مع برشلونة بلقب كأس إسبانيا

كذلك يلعب الشمس ضد الطيران، والعبور مع سبورتنج وطلائع الجيش ضد الأولمبي وهليوبوليس مع البنك الأهلي.

وكان الأهلي توج بلقب كأس مصر لعام 2025 الماضي بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 21-18.

الأهلي كرة يد
