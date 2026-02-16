مورينيو: أستطيع رفض تدريب ريال مدريد.. وأتمنى إقصائه من أبطال أوروبا

شدد جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا على أنه يستطيع رفض تدريب ريال مدريد.

ويستعد بنفيكا لمواجهة منافسه ريال مدريد في المباراة التي ستجمعهما في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "هل يمكنك قول لا لفلورنتينو بيريز لتدريب ريال مدريد؟ نعم أستطيع فعلها، لكن علاقتي به جيدة وراسلني عندما توليت تدريب بنفيكا عبر عن سعادته لعودتي إلى فريق كبير".

وأضاف "أعطيت أفضل ما في وسعي لريال مدريد، ولهذا السبب الناس يحترمونني، سأظل مشجعا لريال مدريد للأبد".

وأكمل "أنا واحد من المدربين القلائل الذين غادروا ريال مدريد بدون إقالة، عندما رحل بيريز قال لي إنني فعلت العمل الصعب والآن سيأتي العمل الأسهل، ولذلك سعدت بكل ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حققها الفريق فيما بعد".

وأتم "أريد إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا، لكنني أريده أن يتوج بلقب الدوري الإسباني، وأتمنى أن يظل ألفارو أربيلوا مدربا للفريق لسنوات عديدة، هو مشجع حقيقي لريال مدريد".

ونجح مورينيو في قيادة بنفيكا للفوز أمام ريال مدريد 4-2 والتأهل للمرحلة الإقصائية، وكذلك إبعاد ريال مدريد عن التأهل المباشر.