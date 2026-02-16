الصحوة مستمرة للمباراة الثالثة تواليا.. الاتحاد السكندري يفوز على سموحة

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 19:26

يستمر الاتحاد السكندري في صحوته بالفوز على غريمه في المدينة سموحة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف زعيم الثغر الوحيد.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتمكن الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز.

وانتصر الاتحاد السكندري على حرس الحدود وطلائع الجيش وسموحة بالترتيب وبدون تلقي أي هدف.

وشهد اللقاء مشاركة الأنجولي مابولولو للمرة الأولى مع الاتحاد السكندري عقب عودته مجددا.

وحصل محمد عبد العاطي لاعب الاتحاد السكندري على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الفوز وصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 17 في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 25 في المركز السادس.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بشكل متوازن إلى حد ما حتى جاء التهديد الأول في الدقيقة 11 عن طريق بابي بادجي لاعب سموحة بعد رأسية تصدى لها جنش ببراعة.

وافتتح مابولولو النتيجة في الدقيقة 23 إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد لمسة يد.

وفي الشوط الثاني تمكن عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 76 بعد تسديدة قوية متوسطة الارتفاع.

وحافظ الاتحاد السكندري على النتيجة حتى حصل على نقاط المباراة.

