لويس إنريكي: بدايتنا تشبه الموسم الماضي.. ولا أحد من الحراس يود اللعب ضد موناكو

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 19:20

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

يرى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن بداية فريقه للموسم الحالي كانت مشابهة للموسم الماضي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو على ملعب الأخير بذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن لاعبين اثنين فقط من كل فريق، نحن أمام فريقين جيدين يضمنان لاعبين مميزين، يمكننا توقع مباراة مشابهة لتلك التي لعبناها قبل بضعة أشهر ونحن نريد محاولة الفوز بهذه المباراة".

وواصل "ضد رين ومارسيليا صنعنا الكثير من الفرص، ضد مارسيليا سجلنا خمسة أهداف بينما سجلنا مرة واحدة ضد رين، لقد كانوا فعالين جدا ومن الأفضل دائما القدوم بعد فوز، لكننا معتادون على تجاوز مثل هذه المواقف".

وتابع "يجب أن نكون يقظين ونلعب بنفس الطريقة في كل مباراة، علينا محاولة أداء عملنا بشكل جيد ولن نغير عقليتنا، نريد الفوز بكل المباريات سواء في ملعبنا أو خارج ملعبنا".

وأكمل "إذا كان علي تقييم اللاعبين والفريق بناء على ما أعرفه، فعلينا تحسين فاعلية الأداء لأن جودتنا الفردية مهمة، ثقتي بلاعبي فريقي كبيرة ويجب أن ندرك صعوبة الفوز خارج الأرض، لكننا واثقون لأننا فعلنا ذلك من قبل".

وأضاف "الموسم الماضي كان واضحا جدا، لقد افتقدنا للفاعلية في البداية كما حدث في بعض المباريات هذا الموسم، إذا صنعنا العديد من الفرص فهذا يعني أننا كنا متفوقين على الخصم، وأعتقد أننا سنستمر في فعل ذلك".

وأتم "إصابة الحراس ضد موناكو؟ لا أعرف إن كنت أتوقع أمسية أكثر هدوءا، ربما سنلعب بدون حارس، لا أحد من الحراس يريد اللعب".

