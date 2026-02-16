مع إثارة الـ+90 واعتراضات بالجملة.. تعادل بين مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية

تعادل كهرباء الإسماعيلية مع مضيفه مودرن سبورت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما بالجولة 18 من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة 22 في المركز التاسع، ووصل أيضا كهرباء الإسماعيلية إلى النقطة 12 في المركز الـ20 وقبل الأخير.

بفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب المركز الأخير والذي يتبقى له مباراة.

تلقى مودرن ضربة موجعة قبل نهاية الشوط الأول بعد تعرض لاعبه خالد رضا للطرد في الدقيقة 45.

ونجح كهرباء الإسماعيلية في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 64 بضربة رأسية من بنجامين بواتينج.

لكن مودرن أدرك التعادل في الدقيقة 74 من ركلة ركنية عن طريق جودوين شيكا بعد تنفيذ الركنية نحو المرمى مباشرة ليخطئ الدفاع في إبعادها ويضعها شيكا في الشباك.

وقبل النهاية اشتعلت المباراة كثيرا بين الفريقين وذلك بعد احتساب ركلة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية.

وجاءت ركلة الجزاء لصالح علي سليمان بعد عرقلته من قبل جودوين شيكا لاعب مودرن في الدقيقة 84.

وتوقفت المباراة بسبب اعتراضات جهاز مودرن سبورت بقيادة أحمد سامي على قرار الحكم.

وقرر الحكم طرد صلاح أمين مساعد مدرب مودرن سبورت.

وتقدم علي سليمان لتسديد الركلة في الوقت بدل الضائع لكنه سددها بغرابة أعلى العارضة.

