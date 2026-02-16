من أجل زوجته.. إنفانتينو يحصل على الجنسية اللبنانية

حصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الجنسية اللبنانية.

ونشرت صحيفة النهار اللبنانية تفاصيل تواجد إنفانتينو رفقة عائلته في البلاد من أجل استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الجنسية.

ولا توجد أصول لبنانية لإنفانتينو، لكنه متزوج من اللبنانية لينا الأشقر.

وتعد هذه الجنسية اللبنانية هي الثالثة لإنفانتينو، إذ يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية.

وتعود جذور إنفانتينو إلى مقاطعة لومبارديا الإيطالية.

وبحسب صحيفة النهار فمن المقرر أن يعقد إنفانتينو سلسلة لقاءات رسمية تشمل رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى لقاء مع نورة بيراقدريان وزيرة الشباب والرياضة، قبل أن يتوجه مباشرة إلى المطار ليلا بعد اختتام زيارته.

يذكر أن إنفانتينو كان قد زار لبنان سابقا في نوفمبر 2025، حيث التقى رئيس الجمهورية، ووُعد حينها بالحصول على الجنسية اللبنانية، وهو ما تحقق اليوم وأصبح واقعا رسميا.