لكسر صيام اللاعبين.. رابطة الدوري الإنجليزي تقرر إيقاف المباريات وقت المغرب في رمضان

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

قررت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف المباريات لفترات وجيزة في رمضان.

وبحسب "بي بي سي سبورت" فإن رابطة الدوري الإنجليزي قررت إيقاف المباريات أثناء أذان المغرب في رمضان للسماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم.

وحدث الأمر ذاته خلال الأعوام الأخيرة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تعديل مواعيد 3 مباريات في المسابقة خلال شهر فبراير بسبب مشاركات الفرق الإنجليزية في البطولات الأوروبية.

سيتم تعديل موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد التي كانت مقررة يوم السبت 21 فبراير الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، لتنطلق في نفس اليوم الساعة 10:00.

وذلك بسبب لعب نيوكاسل خارج ملعبه في مباراة ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 18 فبراير.

كما تم تعديل موعد مباراة نوتنجهام فورست ضد ليفربول من السبت 21 فبراير إلى الأحد 22 فبراير في الرابعة عصرا.

وذلك بسبب مشاركة فورست في مباراة ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم الخميس 19 فبراير.

أما مباراة فورست ضد برايتون فتم تأجيلها أيضًا من السبت 28 فبراير إلى الأحد 1 مارس في الرابعة عصرا.

بسبب مباراة إياب ملحق دور الـ16 للدوري الأوروبي يوم الخميس 26 فبراير.

هذه المباريات ستكون في الأيام الأولى لشهر رمضان.

- السبت 21 فبراير، 10:00 مساءً: مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

- الأحد 22 فبراير، 4:00 مساءً: نوتنجهام فورست ضد ليفربول

- الأحد 1 مارس، 4:00 مساءً: برايتون ضد نوتنجهام فورست

عمر مرموش ليفربول محمد صلاح
