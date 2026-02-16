دوري NBA – فريق نجوم أمريكا يحسم لقب بطل مباراة كل النجوم

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 17:46

كتب : FilGoal

مباراة كل النجوم في دوري NBA

فاز فريق نجوم أمريكا بلقب بطل مباراة كل النجوم All Stars وذلك خلال فعاليات أسبوع كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وأقيمت مباراة كل النجوم لعام 2026 في لوس أنجلوس بالتحديد في ملعب إنتويت دوم والخاص بفريق لوس أنجلوس كليبرز.

وتغير نظام إقامة مباراة كل النجوم قبل عدة مواسم ليقام بمشاركة 3 فرق.

وفي هذا العام شارك 3 فرق في أسبوع كل النجوم وهم فريق نجوم العالم، وفريق أمريكا، وفريق نجوم أمريكا.

على أن تلعب الفرق الثلاثة معا في الدور الأول، ويلعب الفريقين أصحاب الانتصارات معا في النهائي.

وفي الجولة الأولى فاز فريق نجوم أمريكا على نجوم العالم بنتيجة 37-35.

وفاز فريق أمريكا على نجوم أمريكا بنتيجة 42-40.

وانتصر أيضا فريق أمريكا على نجوم العالم بنتيجة 48-45.

وفي المباراة النهائية اكتسح فريق نجوم أمريكا نظيره فريق أمريكا بنتيجة 47-21.

وحصل أنتوني إدواردز لاعب مينيسوتا تمبرولفز على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وضم فريق نجوم أمريكا الفائز باللقب كل من:

سكوت بارنز – تورونو رابترز

ديفن بوكر – فينكس صنز

كيد كاننجهام – ديترويت بيستنز

جالين دورين – ديترويت بيستنز

أنتوني إدواردز – مينيسوتا تمبرولفوز

شيت هولمجرين – أوكلاهوما سيتي ثاندرز

جالين جونسون – أتالانتا هوكس

تايريس ماكسي – فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

أما فريق أمريكا ضم كل من:

جيلين براون – بوسطن سيلتكس

جالين برونسون – نيويورك نيكس

ستيفن كيري – جولدن ستيت وارويزر

كيفين دورانت – هيوستن روكيتس

ليبرون جيمس – لوس أنجلوس ليكرز

دونفان ميتشيل – كليفلاند كافاليرز

كواي ليونارد – لوس أنجلوس كليبرز

نورمان باول – ميامي هيت

وضم فريق نجوم العالم كل من:

يانيس أنتيتوكنمبو – (اليونان) ميلوكي باكس

لوكا دونشيتش – (سلوفينيا) لوس أنجلوس ليكرز

شاي جيلجوس ألكساندر – (كندا) أوكلاهوما سيتي ثاندرز

نيكولا يوكيتش – (صربيا) دنفر ناجيتس

جمال موري – (كندا) دنفر ناجيتس

كارل أنتوني تاونز – (الدومينيكان) نيويورك نيكس

فيكتور ويمبانياما – (فرنسا) سان أنطونيو سبيرز

