ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit

اختُتمت فعاليات ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية CIB e.sports Arena، التي نظمها البنك التجاري الدولي CIB، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر Football Access Summit.

ويقام في زد بارك، وسط إشادة كبيرة من المشاركين والزوار، بعد النجاح اللافت الذي حققته الساحة على مستوى التنظيم والتفاعل الجماهيري والمشاركة المجتمعية ودعم المواهب في كافة الرياضات والمجالات.

وشهدت الفعاليات حضور عمرو الجنايني نائب المدير التنفيذي والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق.

وعلى صعيد الفعاليات، أجرى عصام الحضري، نجم وأسطورة الكرة المصرية قرعة افتتاح بطولة ألعاب كرة القدم الإلكترونية، بينما شارك الإعلامي المتألق هاني حتحوت في عدد من المباريات الاستعراضية والتنافسية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وشهد حفل الختام مشاركة أحمد حسن عميد لاعبي العالم، ومحمد فضل نجم الكرة المصرية، حيث تفاعلا بشكل لافت مع الجماهير، وشاركا في توزيع الجوائز على الفائزين.

وعلى هامش الفعاليات أكد عمرو الجنايني أن مشاركة CIB في هذه النسخة من المؤتمر جاءت بهدف تقديم تجربة مختلفة تعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور، وفتح آفاق جديدة لدمج الرياضات الإلكترونية ضمن منظومة صناعة كرة القدم في مصر.

وأوضح الجنايني أن البنك التجاري الدولي يواصل دعمه الكامل للرياضة المصرية بمختلف ألعابها، مشيرًا إلى أن CIB كان من أوائل الداعمين لرياضة الإسكواش، وواصل مساندته لها على مدار السنوات الماضية، حتى أصبحت ضمن الألعاب الأولمبية المقبلة، مؤكدًا أن أبطال مصر في اللعبة سيحظون برعاية البنك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجنايني أن دعم CIB للرياضة ينطلق من إيمانه بدوره الوطني في خدمة الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو هواية، بل أصبحت صناعة متكاملة تتطلب مواكبة أحدث النظم العالمية من أجل تحقيق طفرة حقيقية في مستوى الرياضة المصرية.

وشدد الجنايني على أهمية الاتجاه إلى تأسيس شركات لإدارة كرة القدم داخل الأندية المصرية، باعتبار أن منظومة الاحتراف أصبحت تعتمد على الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يسهم في تطوير مستوى الأداء وتحقيق الاستدامة المالية والفنية للأندية.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والأحداث الخاصة بدعم CIB لكرة القدم المصرية ورياضة البادل، إلى جانب استمرار دعم البنك لرياضة الإسكواش والاهتمام بالمجال التكنوولوجي ودعم الألعاب الإلكترونية.

وحظي الحدث بإشادة واسعة من الحضور، والمتخصصين في صناعة الرياضة، الذين اعتبروا ساحة CIB للألعاب الإلكترونية واحدة من أبرز وأهم مناطق الجذب في النسخة الحالية من المؤتمر وتقدم تجربة ساحرة للمشاركة المجتمعية وتوجيه طاقة الشباب في مجال جديد.