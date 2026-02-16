أبو ريدة يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 17:33

كتب : FilGoal

جوهر نبيل - هاني أبو ريدة

استقبل جوهر نبيل زير الشباب والرياضة، هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، وذلك في إطار زيارة رسمية لتهنئته بتولي مهام منصبه.

الاجتماع تم بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية، وفي مقدمتها دعم المنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة، والارتقاء بمسابقات الدوري بمختلف درجاته.

إلى جانب الاهتمام بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب في مراكز الشباب والأندية.

وخلال اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم بما يسهم في تطوير منظومة اللعبة على مختلف المستويات، سواء فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية أو المسابقات المحلية أو قطاع الناشئين.

وأشاد جوهر نبيل بأهمية المرحلة الحالية التي تتطلب تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين الوزارة والاتحاد، بما ينعكس إيجابياً على أداء كرة القدم المصرية، وبما يحقق طموحات الجماهير المصرية، ويعزز من مكانتها على المستويين القاري والدولي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد زار جوهر نبيل من أجل التهئنة بمنصبه الجديد.

وكذلك زار مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب الوزير الجديد من أجل التهنئة.

اتحاد الكرة هاني أبو ريدة وزارة الشباب والرياضة جوهر نبيل
