بعد أول مباراتين.. نهاية موسم زينتشينكو مع أياكس

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 17:10

كتب : FilGoal

أولكسندر زينتشينكو - أرسنال

أعلن نادي أياكس أمستردام غياب مدافعه الجديد أولكسندر زينتشينكو حتى نهاية الموسم.

الدولي الأوكراني انضم لأياكس قبل أيام، بعدما قطع أرسنال إعارته إلى نوتنجهام فورست في نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تأكد غياب زينتشينكو لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال الدقائق الأولى من مباراتنا أمام فورتونا سيتارد على ملعب يوهان كرويف أرينا".

وأضاف "أظهرت الفحوصات التي أُجريت في المستشفى أن اللاعب بحاجة إلى تدخل جراحي، ومن المقرر أن تُجرى العملية في المستقبل القريب".

سيخضع البالغ من العمر 29 عامًا لفترة تأهيل طويلة بعد الجراحة، ما يعني أنه لن يشارك مجددا هذا الموسم، حسب بيان النادي.

وشارك مدافع أرسنال السابق كبديل أمام ألكمار لمدة 14 دقيقة، قبل أن يبدأ كأساسي أمام فورتونا سيتارد ويتعرض للإصابة في أول دقائق الللقاء.

ووقع زينشينكو على عقد بأياكس حتى نهاية الموسم الحالي.

الصفقة كلفت أياكس مبلغ مليون و500 ألف يورو.

وكان زينشينكو يقضي الموسم معارا من أرسنال لنوتنجهام ولكن أرسنال قرر قطع الإعارة بالتراضي.

الظهير الأوكراني شارك في 10 مباريات مع نوتتنجهام منذ بداية الموسم ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

زينشينكو انضم لأرسنال في 2022 قادما من مانشستر سيتي.

وبقميص أرسنال لعب زينشينكو في 91 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

أياكس أولكسندر زينتشينكو
