انتهت الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - المهدي سليمان

يلعب الاتحاد مع سموحة في دربي سكندري ضمن الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اللقاء المرتقب.

تابع من هنا

----------------------------------------------

انتهت

ق 76: جووول عبد الرحمن مجدي بعد تسديدة قوية متوسطة الارتفاع.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 26: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على مابولولو.

ق 23: جووول الأول محمد دبش لاعب سموحة بالخطأ في مرماه.

ق 11: رأسية من بابي بادجي لاعب سموحة تصدى لها جنش ببراعة.

انطلاق المباراة

سموحة الاتحاد السكندري الدوري المصري
