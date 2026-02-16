مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة.. جووول عبد الرحمن مجدي

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

الاتحاد - سموحة - المهدي سليمان

يلعب الاتحاد مع سموحة في دربي سكندري ضمن الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

وينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اللقاء المرتقب.

تابع من هنا

----------------------------------------------

ق 76: جووول عبد الرحمن مجدي بعد تسديدة قوية متوسطة الارتفاع.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 26: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على مابولولو.

ق 23: جووول الأول محمد دبش لاعب سموحة بالخطأ في مرماه.

ق 11: رأسية من بابي بادجي لاعب سموحة تصدى لها جنش ببراعة.

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit "تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري
أخر الأخبار
من أجل زوجته.. إنفانتينو يحصل على الجنسية اللبنانية 24 دقيقة | آسيا
لكسر صيام اللاعبين.. رابطة الدوري الإنجليزي تقرر إيقاف المباريات وقت المغرب في رمضان 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 59 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA – فريق نجوم أمريكا يحسم لقب بطل مباراة كل النجوم ساعة | كرة السلة الأمريكية
ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit ساعة | الكرة المصرية
أبو ريدة يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة ساعة | الكرة المصرية
بعد أول مباراتين.. نهاية موسم زينتشينكو مع أياكس ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة.. جووول عبد الرحمن مجدي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 ديشامب: 8 منتخبات يمكنهم التتويج بلقب كأس العالم.. وسعيد بقرار العودة كمشجع
/articles/523470/استراحة-الدوري-المصري-الاتحاد-0-0-سموحة-نهاية-الشوط-الأول