مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(0) سموحة.. جووول عبد الرحمن مجدي
الإثنين، 16 فبراير 2026 - 16:52
كتب : FilGoal
يلعب الاتحاد مع سموحة في دربي سكندري ضمن الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.
وينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث اللقاء المرتقب.
تابع من هنا
----------------------------------------------
ق 76: جووول عبد الرحمن مجدي بعد تسديدة قوية متوسطة الارتفاع.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 26: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على مابولولو.
ق 23: جووول الأول محمد دبش لاعب سموحة بالخطأ في مرماه.
ق 11: رأسية من بابي بادجي لاعب سموحة تصدى لها جنش ببراعة.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس مصر – بين ذهاب وإياب إفريقيا.. الإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ8 ساحة التجاري الدولي للألعاب الإلكترونية تحصد إشادة واسعة في Football Access Summit "تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي خبر في الجول - المصري يقرر صرف مستحقات اللاعبين بعد التأهل لربع نهائي الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم الإثنين - 3 مواجهات في الدوري المصري.. وبرشلونة ضيفا على جيرونا الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الجونة والقناة الناقلة مجلس إدارة الزمالك يزور جوهر نبيل لتقديم التهنئة بعد توليه منصب وزير الشباب والرياضة خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 18 من الدوري المصري