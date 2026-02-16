بعد شهرين من الغياب.. أوناحي قد يظهر أمام برشلونة

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - المغرب

بعد غيابه عن فريقه جيرونا لأكثر من شهرين.. ربما يعود المغربي عز الدين أوناحي إلى فريقه الإسباني الذي يستعد لملاقاة برشلونة يوم الاثنين.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشارك أوناحي في تدريبات جيرونا بالأيام الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته خلال تواجده مع منتخب المغرب بنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن ينضم أوناحي لقائمة الفريق في مباراة برشلونة المرتقبة.

وكانت المباراة الأخيرة لعز الدين مع جيرونا يوم 12 ديسمبر الماضي أمام ريال سوسيداد ضمن الجولة 16.

بعدها سافر للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي الذي استضاف كأس أمم إفريقيا، لكنه أصيب عقب نهاية مرحلة المجموعات.

Embedded video

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد قال للصحفيين أثناء البطولة: "تعرض أوناحي لإصابة خلال التدريبات. يعاني من تمزق في عضلة السمانة سيمنعه من اللعب خلال كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "سيغيب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع. وهي إصابة كان يعاني منها منذ فترة في جيرونا وقد تجددت".

وخسر منتخب المغرب فرصة الحصول على اللقب بالسقوط أمام السنغال في النهائي بهدف دون مقابل.

عز الدين أوناحي جيرونا برشلونة
