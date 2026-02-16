الإصابة تبعد جوناثان ديفيد عن مواجهة جالاتا سراي

أعلن نادي يوفنتوس قائمته المسافرة إلى تركيا لملاقاة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت غياب المهاجم الكندي جوناثان ديفيد.

ويحل يوفنتوس ضيفا على جالاتا سراي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وغادر البيانكونيري إلى تركيا بدون مهاجمه المصاب في الفخذ، وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وخرج ديفيد في الشوط الثاني من لقاء إنتر في قمة الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويعاني يوفنتوس من غياب دوشان فلاهوفيتش وأركاديوش ميليك وإميل هولم بسبب الإصابات.

وأصبح لويس أوبيندا الحل الهجومي الوحيد المتاح للوتشيانو سباليتي مدرب السيدة العجوز.

وتحوم الشكوك حول قدرة خيفرين تورام على المشاركة أمام الفريق التركي، ومن المتوقع أن تتحدد مشاركته قبل انطلاق اللقاء.

يذكر أن جوناثان ديفيد شارك كأساسي في المباريات الـ8 الأخيرة ليوفنتوس.

بشكل عام، لعب مهاجم منتخب كندا 34 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 5.