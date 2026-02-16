"تستكمل عقب نهاية الموسم".. مصطفى قابيل يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وأربيل العراقي

الإثنين، 16 فبراير 2026 - 14:53

كتب : FilGoal

مصطفى قابيل - أربيل العراقي

كشف مصطفى قابيل لاعب أربيل العراقي، عن مفاوضات الأهلي لضمه خلال الفترة الماضية.

وأوضح قابيل في تصريحات عبر قناة "اي نيوز" العراقية: "أنا ابن نادي أربيل ولن أقوم بأي شيء إلا بإذن النادي، والمفاوضات بين الأهلي المصري وأربيل ستتم عقب نهاية الموسم."

وأكمل "لدي عروض من الدوري السعودي والمصري والعراقي وعروض أوروبية."

وأتم "حلمي الاحتراف في أوروبا، واللعب باسم المنتخب العراقي."

وكشف محمود عزيز عضو مجلس إدارة أربيل العراقي، في وقت سابق، عن رفض النادي ومصطفى قابيل لاعب الفريق عرض الأهلي لضمه.

وقال محمود عزيز عبر سي بي سي: "شرف لأي لاعب في أربيل الانتقال إلى الأهلي فهو نادي كبير ومعروف على المستوى العالمي، لكن قابيل ملتزم معنا بعقد لموسمين".

ويجيد قابيل اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

ويبلغ قابيل، المولود في 8 يناير 2001 من العمر 21 عاما، وسيتم قيده تحت السن في حال إتمام الأهلي التعاقد معه.

وشارك مصطفى قابيل في 38 مباراة مع الفريق الأول لنادي أربيل، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع مثلها في مختلف المسابقات.

